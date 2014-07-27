Вообщем есть сайт на woocommrce. Вордпресс. Прогресс его состояния ~70%. Требуется: Допилить момент оплаты (без заунылых 100 форм ). Облагородить главную страницу, карточку товара и категории так, как скажу ( вкратце ...
Подключить платежную систему PayKeeper
Нужно подключить на сайт платежную систему
Общаюсь только при указании стоимости
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