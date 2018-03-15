Нужно заменить эту картинку https://scontent.fhen1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/10911516_781688288535430_8123344376091584367_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fhen1-1.fna&oh=1b3288831f194875616a0693f0558f92&oe=5CC7C20A на что-то более подходящее по смыслу Компания занимается продажей витаминов. Обязательно должно присутствовать это изображение: https://cdn11.bigcommerce.com/s-hqu8i/images/stencil/500x659/products/365/418/pvkimage_copy__26213.1538766352.png?c=2&imbypass=on Нужно включить элементы из этой картинки (особенно прямоугольный пакетик): https://cdn7.bigcommerce.com/s-4fveh21q/images/stencil/1024x1024/products/350/1719/idealdailybundle_2018tiny__63166.1536866121.png?c=2 Должно быть написано имя сайта NewVitalLife.com