astronweb

Валерий astronweb

 
52 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Улучшить лэйбл

    Есть фото почтового лэйбла оригинал утерян необходимо сделать его резким и хорошо распечатываемым на А4 Если удастся еще и выпрямить изгиб от дефектного фотографирования - тоже готов доплатить.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Виртуальный Оператор (помощник в логистике)

    $300

    Постоянная работа. Оплата еженедельно. Нужен человек , который всегда в сети с понедельника по пятницу. Логистическая компания. Возникают форс-мажоры, которые надо аккуратно разгребать. у компании 6 сайтов. Ответственность, коммуникабельность. Базовое знание английского не обязательно но желательно. В целом достаточно онлайн-переводчика, ...

    Служба поддержки45 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 2 маленькие Иконки

    Для горизонтального меню newvitallife.com нужно 2 маленькие иконки: 1. В виде молекулы - шарики и связи.  подпись Collagen and Tryptophan 2.   4 буквы:      Dr Pr подпись Doctor Price https://yadi.sk/i/kqhlf4wxMka_TA Оплата - сбер, ЯД

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    Привет уважаемые дизайнеры. Нужен СТИЛЬНЫЙ дизайн сайта, занимающегося доставкой посылок и одежды. Самое близкое по стилю, но не по содержанию https://tilda.cc/tpls/page/?q=basic01ru По функционалу: alfaparcel.com в будущем это будет wordpress рассматриваю предложения, которые включают хотя бы диапазон цен.

    WordPressДизайн сайта
    Дизайн сайтов98 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Перерисовать лого

    $3

    Привет Нужно заменить в прикрепленном файлике (Не меняя размера, типа файла, [b]цветов[/b] и желательно шрифта) надрись New Vital Life на Dutch Tiger Health

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Размещение постов в Facebook

    Привет! суть задачи - вступить в уже собранные группы Facebook, около 50. Разместить там рекламные посты, тематика - отправка посылок. На следующий день, пройти, ответить. При возникновении вопросов, поможем, расскажем, что нужно отвечать. Просьба указывать хотя бы приблизительно расценки ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сбор семантического ядра.

    Добрый день. Нужен хороший хороший сбор семантического ядра по теме зарубежного шопинга через Интернет и доставки посылок из определенной страны. Не примитивное орудование вордстатом. Профессиональное использование кейколлектора и кейсо. В теме разбираюсь. P.S. Крайне желательно указывать хотя бы примерные расценки.

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Небольшая надпись в Dxf или ai-2008

    Добрый день. надпись для брелка (фото прилагаю) на одной стороне будет POSILKA.UK крупно на другой ПОСЫЛКИ В РОССИЮ С ПОЧТОЙ РОССИИ в формате DXF или AI-2008 save as curves оплата - сбербанк онлайн, вебмани wmr,  ЯД

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Реклама в FB доводка и клонирование.

    Только с опытом работы в FB в Бизнес-менеджере! Есть типовая рекламная компания (транспортные услуги) , настроена на русскоязычных пользователей из конкретной европейской страны. Нужно расклонироваь ее на 15 стран. Приветствуются предложения и улучшения.

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Картинка для FaceBook

    Нужно заменить эту картинку https://scontent.fhen1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/10911516_781688288535430_8123344376091584367_o.jpg?_nc_cat=100&amp;_nc_ht=scontent.fhen1-1.fna&amp;oh=1b3288831f194875616a0693f0558f92&amp;oe=5CC7C20A на что-то более подходящее по смыслу Компания занимается продажей витаминов. Обязательно должно присутствовать это изображение: https://cdn11.bigcommerce.com/s-hqu8i/images/stencil/500x659/products/365/418/pvkimage_copy__26213.1538766352.png?c=2&amp;imbypass=on Нужно включить элементы из этой картинки (особенно прямоугольный пакетик):  https://cdn7.bigcommerce.com/s-4fveh21q/images/stencil/1024x1024/products/350/1719/idealdailybundle_2018tiny__63166.1536866121.png?c=2 Должно быть написано имя сайта NewVitalLife.com

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Изменить немного банер

    $2

    Привет. мне нужно прямо сейчас! прилагаю банер, надо заменить: 1.  даты 24-26 на 23-25 2.  Слова в круге:  "См. раздел распродажа заменить на 1+1=3" Оплата:  Сбер, Яд, wmr

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Порезать один файл на фразы (необходимо знание английского)

    $10

    Добрый день. в файле записано несколько десятков фраз на английском. нужно 1. Их порезать на отдельные файлы. 1 фраза - 1 файл. 2. Имя каждого файла должно совпадать с самой фразой. (например I_like_it.wav) https://yadi.sk/d/rrN7NLhY7Xeeng

    Аудиомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Отредактировать аккуратно PDF

    Добрый день. Мне нужно внести изменения в 4 файла (см. аттач) к 13-00, лучше раньше к 17.05 1. 5.pdf к фамилии Симкина добавить: Городецкая Марина Анатольевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ N333 2. 13.pdf  то же самое к имеющейся ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Подготовить заголовки книги под selfpub

    Добрый день. Художественная книга нуждается в подготовке , особенно заголовков под загрузку на selfbub в соответствии с этой инструкцией https://selfpub.ru/faq/text-to-book/ размер 225 страниц, около 80 глав

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
20 часов назад
$10
10 баллов
2 года назад
Починить админку Jooma3
Отличный заказчик! Всем рекомендую! Сотрудничеством доволен!
Спасибо Сергею, сделал все быстро и профессионально. Видно, что человек дружит с Джумлой.
Ответный отзыв
St_ViT
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
2 года назад
Улучшить лэйбл
Отличный заказчик! Жду следующие проекты от него. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Виталий очень профессиональный и быстрый дизайнер. сделал все быстро и четко, а главное аккуратно.
Ответный отзыв
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$2
10 баллов
3 года назад
2 маленькие Иконки
Быстрое и точное ТЗ, оперативная коммуникация и моментальная оплата, все отлично!
Сергей очень быстрый и понимающий дизайнер. Делает то что надо, без лишних вопросов.
Ответный отзыв
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$10
10 баллов
4 года назад
Joomla 3 программист
Грамотная постановка задачи, оплата сразу, Валерий всегда на связи. Рекомендую!
Спасибо, Артем решил проблему за считанные часы. видно, что хороший специалист, знающий Джумлу как свои пять пальцев!
Ответный отзыв
KostyaDesign
Константин 
21 годРоссия
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
$3
10 баллов
4 года назад
Перерисовать лого
Валерий, спасибо! С вами приятно было работать. Быстрый ответ, оплата без задержек. Рекомендую!
Спасибо Константину. Выручил, нужно было обновить лого в течение часа
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