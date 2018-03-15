Давно не обновляли сайт, теперь при попытке захода в админку только белый экран
Валерий astronwebastronweb
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть фото почтового лэйбла оригинал утерян необходимо сделать его резким и хорошо распечатываемым на А4 Если удастся еще и выпрямить изгиб от дефектного фотографирования - тоже готов доплатить.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен2 года назад
- $300
Постоянная работа. Оплата еженедельно. Нужен человек , который всегда в сети с понедельника по пятницу. Логистическая компания. Возникают форс-мажоры, которые надо аккуратно разгребать. у компании 6 сайтов. Ответственность, коммуникабельность. Базовое знание английского не обязательно но желательно. В целом достаточно онлайн-переводчика, ...Служба поддержки45 заявокЗакрыт2 года назад
Для горизонтального меню newvitallife.com нужно 2 маленькие иконки: 1. В виде молекулы - шарики и связи. подпись Collagen and Tryptophan 2. 4 буквы: Dr Pr подпись Doctor Price https://yadi.sk/i/kqhlf4wxMka_TA Оплата - сбер, ЯДИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно отключить несколько блоков на сайте с Joomla 3 с главной страницыСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Привет уважаемые дизайнеры. Нужен СТИЛЬНЫЙ дизайн сайта, занимающегося доставкой посылок и одежды. Самое близкое по стилю, но не по содержанию https://tilda.cc/tpls/page/?q=basic01ru По функционалу: alfaparcel.com в будущем это будет wordpress рассматриваю предложения, которые включают хотя бы диапазон цен.Дизайн сайтов98 заявокЗакрыт4 года назад
- $3
Привет Нужно заменить в прикрепленном файлике (Не меняя размера, типа файла, [b]цветов[/b] и желательно шрифта) надрись New Vital Life на Dutch Tiger HealthЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Привет! суть задачи - вступить в уже собранные группы Facebook, около 50. Разместить там рекламные посты, тематика - отправка посылок. На следующий день, пройти, ответить. При возникновении вопросов, поможем, расскажем, что нужно отвечать. Просьба указывать хотя бы приблизительно расценки ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Нужен хороший хороший сбор семантического ядра по теме зарубежного шопинга через Интернет и доставки посылок из определенной страны. Не примитивное орудование вордстатом. Профессиональное использование кейколлектора и кейсо. В теме разбираюсь. P.S. Крайне желательно указывать хотя бы примерные расценки.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. надпись для брелка (фото прилагаю) на одной стороне будет POSILKA.UK крупно на другой ПОСЫЛКИ В РОССИЮ С ПОЧТОЙ РОССИИ в формате DXF или AI-2008 save as curves оплата - сбербанк онлайн, вебмани wmr, ЯДБаннеры7 заявокЗакрыт5 лет назад
Только с опытом работы в FB в Бизнес-менеджере! Есть типовая рекламная компания (транспортные услуги) , настроена на русскоязычных пользователей из конкретной европейской страны. Нужно расклонироваь ее на 15 стран. Приветствуются предложения и улучшения.Контекстная реклама9 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно заменить эту картинку https://scontent.fhen1-1.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/10911516_781688288535430_8123344376091584367_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_ht=scontent.fhen1-1.fna&oh=1b3288831f194875616a0693f0558f92&oe=5CC7C20A на что-то более подходящее по смыслу Компания занимается продажей витаминов. Обязательно должно присутствовать это изображение: https://cdn11.bigcommerce.com/s-hqu8i/images/stencil/500x659/products/365/418/pvkimage_copy__26213.1538766352.png?c=2&imbypass=on Нужно включить элементы из этой картинки (особенно прямоугольный пакетик): https://cdn7.bigcommerce.com/s-4fveh21q/images/stencil/1024x1024/products/350/1719/idealdailybundle_2018tiny__63166.1536866121.png?c=2 Должно быть написано имя сайта NewVitalLife.comИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $2
Привет. мне нужно прямо сейчас! прилагаю банер, надо заменить: 1. даты 24-26 на 23-25 2. Слова в круге: "См. раздел распродажа заменить на 1+1=3" Оплата: Сбер, Яд, wmrБаннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Добрый день. в файле записано несколько десятков фраз на английском. нужно 1. Их порезать на отдельные файлы. 1 фраза - 1 файл. 2. Имя каждого файла должно совпадать с самой фразой. (например I_like_it.wav) https://yadi.sk/d/rrN7NLhY7XeengАудиомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Книга в doc , 164 страницы фонт 10.5 речь идет не о простом онлайн конвертировании, чтобы строки, абзацы, главы и пр. были аккуратно сделаны.Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Мне нужно внести изменения в 4 файла (см. аттач) к 13-00, лучше раньше к 17.05 1. 5.pdf к фамилии Симкина добавить: Городецкая Марина Анатольевна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ N333 2. 13.pdf то же самое к имеющейся ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Нужна мльтиязычная версия проекта городского портала на Joomla 3 подробности в перепискеСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт [url=http://www.nashdvor.spb.ru/]http://www.nashdvor.spb.ru[/url] Его нужно заполнить. Разделы КАТАЛОГ и ФОТО сейчас ссылаются на сайт производителя, нужно сделать разделы подобного вида на этом сайте.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Художественная книга нуждается в подготовке , особенно заголовков под загрузку на selfbub в соответствии с этой инструкцией https://selfpub.ru/faq/text-to-book/ размер 225 страниц, около 80 главРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Никак не можем сделать так чтобы наше об'явление показывалось на zen.yandex.ru и 47 news.ruКонтекстная реклама4 заявкиЗакрыт6 лет назад