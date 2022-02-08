Улучшить лэйбл

Нужен дизайн товаров на фотографиях на сайте (для wb, ozon и т.п.), и так же для рекламы в фейсбук/инстаграм в будущем.Смысловой контент нужно перенести на фотографии и сделать их продающими.Детальное ТЗ обсуждается с исполнителем. Можем ...