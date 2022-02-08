Улучшить лэйбл

Обработка фотографийЗавершен7 заявок537 просмотров
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Есть фото почтового лэйбла

оригинал утерян

необходимо сделать его резким и хорошо распечатываемым на А4

Если удастся еще и выпрямить изгиб от дефектного фотографирования - тоже готов доплатить.

2 года назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
St_ViT
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$15
1 день
UAH
Виталий очень профессиональный и быстрый дизайнер. сделал все быстро и четко, а главное аккуратно.
Отличный заказчик! Жду следующие проекты от него. Рекомендую к сотрудничеству!!!