Наложить картинку на фон

Обработка фотографийЗакрыт63 заявки1040 просмотров
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мне нужно обрезать фотографию с товаром и наложить ее на данный вон по центру, не задевая зелёный край и ещё узнать сколько будет по цене

2 года назад
guest_16437193928236
2 года в сервисе
Был
2 года назад