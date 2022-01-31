Наложить картинку на фон

необходимо обработать 3 портретных фотографии (ретушь лица, убрать лишние детали с фона)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
мне нужно обрезать фотографию с товаром и наложить ее на данный вон по центру, не задевая зелёный край и ещё узнать сколько будет по цене
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