Создание изображения для рекламной статьи

Обработка фотографийЗавершен4 заявки494 просмотра
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Необходимо создать одно рекламное изображение.

Требования:

  • Размер - 400x300 px
  • Необходимо, чтобы на изображении не было прозрачного фона. Белый фон допускается только внутри

    картинки (по краям белый фон запрещен)

  • Макеты прикреплены

Изображение требуется для android приложения. Ссылку на него и на дизайн приложения в figma предоставлю исполнителю.
2 года назад
syxov
29 летЧехия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kuraj
Илья 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
Оперативно и качественно выполнил работу. 5 из 5
Всё отлично) Спасибо за сотрудничество)