Сделать качественное фото

Нужно создать дизайн карточки, описание к товару, подгон картинки под нужный размер, выкладывание позиции на маркетплейс. Можно без опыта, студенты 50р за одну позицию
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Обработать качественно фото
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