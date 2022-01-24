Верстка чертежа на английском языке 1 к 1 с русской версией

Имеются схемы, чертежи в формате PDF, которые содержат надписи на русском языке,

к каждому файлу имеется перевод с русского на английский в формате Word, текст в 2 колонки - слева текст на русском языке, справка - перевод на английский язык.

Требутся заменять текст на русском на текст на английском языке.

Как правило это нередактируемые PDF, где текст как картинка, не как отдельный слой.

Оплата от 50 до 100 руб. за страницу. Пример вышлю по запросу.