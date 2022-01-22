Нужно сделать визуал

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Нужно сделать визуал на 9 постов для аккаунта стоматологии. Нужно сделать максимально креативным, но при этом понятный и приятный для глаз визуал.

Снизу прикрепила пример.

2 года назад
guest_16431704204141
2 года в сервисе
Был
2 года назад