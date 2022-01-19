Обработка фото

Привет! Нужно расположить фотки на нескольких листах по примеру как в pdf. Важно фотки пакетно отконтрастить, осветлить и сделать менее желтыми, чтобы на печати лучше и понятно было (каждую отдельно фотку не надо, пакетно загнать и подтянуть) И ...