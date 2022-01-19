Обработка фото

Обработка фотографийЗакрыт8 заявок586 просмотров
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убрать на фото забор, если возможно.

2 года назад
guest_16428746886904
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
16 дней назад
2 года назад
$2
1 день
Все прошло отлично,понятное ТЗ. Оплата после выполнения задания без задержек. Рекомендую!