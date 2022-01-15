Ретушь предметных фотографий

Обработка фотографийЗакрыт22 заявки960 просмотров
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Интересует обтравка, цветокоррекция и подгон по размеру фотографий. Тематика: детские вещи и обувь. Фотографий очень много.

2 года назад
StarovaAlena
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
PolarVlm
Никита 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$15
1 день
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