Создать 50 картинок в игре BeamNG.drive

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать картинки для превью видео на ютубе. Картинки должны быть яркими, вызывающими эмоции, привлекающими внимание.
За одну картинку платим 150 рублей. Если сработаемся, то будем сотрудничать на
постоянной основе.
Обязательно пишите свой телеграм.
Чтобы получить работу, нужно выполнить тестовое задание и сделать картинку, максимально похожую на ту, что получилась в видео-инструкции.
Два файла формата png и psd.
Видео-инструкция: https://drive.google.com/file/d/1MO-FrHj2raVaguIj2jtJXF4ylYp3iorx/view?usp=sharing
Файлы мода: https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCRXaLWzIxDkgR7C1SWpB8j44vKW3s?usp=sharing
Требуется: знание фотошопа, компьютер, способный запустить игру.
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