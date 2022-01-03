Создать 50 картинок в игре BeamNG.drive

Нужно сделать картинки для превью видео на ютубе. Картинки должны быть яркими, вызывающими эмоции, привлекающими внимание.

За одну картинку платим 150 рублей. Если сработаемся, то будем сотрудничать на

постоянной основе.

Обязательно пишите свой телеграм.

Чтобы получить работу, нужно выполнить тестовое задание и сделать картинку, максимально похожую на ту, что получилась в видео-инструкции.

Два файла формата png и psd.

Видео-инструкция: https://drive.google.com/file/d/1MO-FrHj2raVaguIj2jtJXF4ylYp3iorx/view?usp=sharing

Файлы мода: https://drive.google.com/drive/folders/1aMnCRXaLWzIxDkgR7C1SWpB8j44vKW3s?usp=sharing

Требуется: знание фотошопа, компьютер, способный запустить игру.