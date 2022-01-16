Делаю качественно. Работаю быстро. Сроки не срываю.
Занимаюсь:
- Обработка фотографий
- Аудио и видео монтаж
- Видеореклама
- Обработка видео
- Обработка аудио
- Подготовка изображений к печати
Привет! Классно, что Вы зашли на мою страничку!
Если я откликнулся на Ваш проект, это означает мою уверенность в его
выполнении на высоком профессиональном уровне. Вы получите лучший
результат из всех возможных!
Работая со мной Вы получаете:
1) минимальную стоимость высококачественной профессиональной работы;
2) экономию времени (я использую новейшие технологии и инструменты, о которых новички не знают или не умеют пользоваться);
3) уверенность в результате (я детально изучаю проект и предлагаю Вам решения)
4) доступность и комфорт в общении (я на связи 24/7).
Мои работы - это всегда креативные и творческие идеи, грамотный и профессиональный монтаж и обработка, сохранение стилистики и нужной эмоции.
Связь - @Polarmov
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Отзывы заказчиков
$23
10 баллов
3 года назад
На высшем уровне, сделал быстро и качественно
Ответный отзыв
Отличная заказчица
$5
10 баллов
3 года назад
Время, качество, рализация и понимание на высоком уровне. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличная заказчица
$35
10 баллов
3 года назад
Все выполнено отлично! Сроки и качество - восторг!
Ответный отзыв
Отличный заказчик
$5
10 баллов
3 года назад
Прекрасный исполнитель! Сделал работу в течении суток. Крайне редко исполнитель понимает суть задачи и делает то, что требуется. Работой доволен!
Ответный отзыв
Отличный заказчик
Видеомонтаж
4 отзыва
$20/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга