PolarVlm

Никита PolarVlm

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Делаю качественно. Работаю быстро. Сроки не срываю.

Занимаюсь:

  • Обработка фотографий
  • Аудио и видео монтаж
  • Видеореклама
  • ﻿Обработка видео
  • ﻿Обработка аудио
  • Подготовка изображений к печати

    Привет! Классно, что Вы зашли на мою страничку!

    Если я откликнулся на Ваш проект, это означает мою уверенность в его

    выполнении на высоком профессиональном уровне. Вы получите лучший

    результат из всех возможных!

    Работая со мной Вы получаете:

    1) минимальную стоимость высококачественной профессиональной работы;

    2) экономию времени (я использую новейшие технологии и инструменты, о которых новички не знают или не умеют пользоваться);

    3) уверенность в результате (я детально изучаю проект и предлагаю Вам решения)

    4) доступность и комфорт в общении (я на связи 24/7).

    Мои работы - это всегда креативные и творческие идеи, грамотный и профессиональный монтаж и обработка, сохранение стилистики и нужной эмоции.

Мое портфолио - https://drive.google.com/drive/folders/1KfyDGuz3lYMaavL1YGd9rwmymk1RNOE5?usp=sharing

Связь - @Polarmov

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

AlinaPetrosyan21
Петросян 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$23
10 баллов
3 года назад
Смонтировать видеоролик катания на мотоциклах
На высшем уровне, сделал быстро и качественно
Отличная заказчица
Ответный отзыв
Anotonva
51 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Нарезать длинное видео на отдельные уроки
Время, качество, рализация и понимание на высоком уровне. Рекомендую!
Отличная заказчица
Ответный отзыв
AveHova
38 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
3 года назад
Монтаж видео ролика
Все выполнено отлично! Сроки и качество - восторг!
Отличный заказчик
Ответный отзыв
ShevtsovEgor
Щевцов 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Смонтировать клип
Прекрасный исполнитель! Сделал работу в течении суток. Крайне редко исполнитель понимает суть задачи и делает то, что требуется. Работой доволен!
Отличный заказчик
Ответный отзыв
Видеомонтаж
4 отзыва
$20/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга