В Китае есть популярный онлайн-кинотеатр iQiyi, который хранит видео в своем собственном формате QSV (его проигрывает только их собственное приложение). Для рекодирования QSV-видео китайские умельцы сделали программу QSV转换工具3.1 (выложил сюда - [url=https://yadi.sk/d/rjf2Fh1a3GdoA3]https://yadi.sk/d/rjf2Fh1a3GdoA3[/url]), которая переделывает это видео ...
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Необходимо смонтировать видеоролик катания на мотоциклах из видео с квадрокоптера, видео с телефона, фото. Наложить музыку. Продолжительность - до 10минут
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