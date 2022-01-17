Нарезать длинное видео на отдельные уроки

Монтаж видео для YouTube канала игровой тематики. Есть озвучка под видеоряд (Sony Vegas). Нужно обрезать пустые места в озвучке (под определенный момент в видео). Также, добавить подходящую фоновую музыку (без авторских прав). Длительность видео (после монтажа) 15-30мин.
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Здравствуйте.
Есть 2 видео. Одно на 3 часа, второе на 3,5 часа.
Задача разрезать их на 15 уроков по плану, который написан ниже.
Важный момент:
Звук в файле ВИДЕО1 надо по громкости повысить (или понизить) до уровня громкости звука в ВИДЕО2 (то есть файл ВИДЕО2 по громкости берем за ориентир)
План, как режем на уроки:
Урок 1. Вводные слова и орг.моменты
ВИДЕО1
2:48 (со слов представлю моего соведущего) - 6:24 (включая фразу "Да" от Саши)
и добавить:
7:47 (со слов давайте стартовать) - 9:32 (включая слова вот так)
Урок 2. Структура шутки
ВИДЕО1
9:33 (со слова отлично) - 15:56 (включая слова сейчас про них расскажешь)
Урок 3. Выбор темы
ВИДЕО1
17:00 (со слов выбор темы) - 1:01:25 (включая слова странное наблюдение)
Урок 4. Работа с темой
ВИДЕО1
1:01:26 (со слов хорошо, давай тогда к следующей штуке) - 1:14:33 (включая слова блоку нашего плана)
на 1:06:10 есть место где я оговорился во фразе. надо оговорку вырезать
Урок 5. Построение заходов
ВИДЕО1
1:14:33 (после слов блоку нашего плана) - 1:28:30 (включая слова контролирует идеально)
Урок 6. Приемы юмора
ВИДЕО1
1:28:31 (со слов перейдем тогда к следующему) - 2:10:04 (включая слова привел хорошие)
на 1:44:02 я слегка сбился когда зачитывал шутку, просьба поправить на монтаже, оставить только где я уже переговорил место, где сбился
на 1:52:10 тот же момент. сбиваюсь при чтении шутки, просьба поправить
на 1:54:15 тоже сбиваюсь (на этот раз в 2х местах. в начале шутки и в конце)
Урок 7. Структура стендап-шутки
ВИДЕО1
2:10:04 (со слов давайте разберем) - 2:11:10 (включая слова сказали только что)
2:10:47 паузу я сделал, читая пришедшее сообщение. паузу надо вырезать. и начать дальше с 2:10:57 (со слов еще есть такая) и до 2:11:10 (включая слова сказали только что)
дальше кусок где мы обсуждаем план дальнейшего вещания вырезаем
дальше берем другой файл ВИДЕО2
и продолжаем с места
2:39:00 (со слов это новый повод пошутить про) - 2:42:04 (включая слова новые шутки, новые добивки)
(2:39:20 оговариваюсь, надо взять только момент где уже переговорил правильный текст)
Урок 8. Ритм текста и ритм выступления, Отыгрыши, Подача
ВИДЕО1
2:12:30 (со слов у меня был ритм) - 2:32:09 (включая слова помогающая история)
сюда же вставляем ВИДЕО2
3:01:00 (со слов что делать, как реагировать) - 3:03:32 (включая слово отбивки)
Урок 9. Репетиции. Как учить текст
ВИДЕО1
2:32:12 (со слова репетиции) - 2:33:53 (включая слова ценная история да)
сюда же вставляем ВИДЕО2
2:59:50 (со слов как учить текст) - 3:00:50 (включая слова быстро и уверенно)
Урок 10. Проверка шуток на открытых микрофонах
ВИДЕО1
2:33:53 (со слов про проверку шуток) - 2:39:00 (включая слова самого смешного)
Урок 11. Первые деньги на стендапе. Построение карьеры. Кастинги в телепроекты
ВИДЕО1
2:39:01 (со слов тогда по карьере комика) - 2:52:58 (включая слова я вам ссылку пришлю тоже)
Урок 12. Техники штурма и разгона
берем вот этот файл ВИДЕО2
2:42:24 (со слов переходим к техникам штурма и разгона) - 2:48:28 (включая слова не успели записать)
и сюда же (в этот же урок) из этого же файла ВИДЕО2
3:05:55 (со слов смотрите, что мне еще помогает) - 3:07:13 (включая слова я вам сегодня дал)
Урок 13. Как сбивать текст выступления после штурма
берем вот этот файл ВИДЕО2
2:48:29 (со слов итак, дальше когда) - 2:51:50 (включая слова не имеет смысла проговаривать еще раз)
Урок 14. Вординг. Как формулировать шутки хлестко. Как не загубить шутку плохим выбором слов
берем вот этот файл ВИДЕО2
2:51:55 (со слов теперь вернемся к такой штуке как вординг) - 2:56:10 (включая слова более ударным)
Урок 15. Типичные ошибки при написании стендап-монолога
берем вот этот файл ВИДЕО2
2:56:15 (со слов типичные ошибки) - 2:59:38 (включая слова делайте паузы)
Напишите, пожалуйста, ваши условия на выполнение этой задачи. По цене и срокам
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