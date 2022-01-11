Склеить видео из 10-12 фотографий (обгорим) и наложить музыку

Здравствуйте! Я ищу человека, который помог бы мне с монтажом учебных роликов для онлайн курса. Я преподаватель немецкого и начинающий креативный блогер со вкусом: для меня очень важен визуал и классная подача материала. Хотелось бы найти человека ...