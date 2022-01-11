Мене цікавить зйомка весілля. Дата: 18.06.2022 р. Місце проведення: м. Буча (біля Києва)
Склеить видео из 10-12 фотографий (обгорим) и наложить музыку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все предельно просто и ясно. Нужно склеить фотографии и под бит/трек (подходящего трека у меня нет, надеюсь обговорить этот момент с вами
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