Монтаж видео для онлайн курса немецкого

Здравствуйте!

Я ищу человека, который помог бы мне с монтажом учебных роликов для онлайн курса.

Я преподаватель немецкого и начинающий креативный блогер со вкусом: для меня очень важен визуал и классная подача материала. Хотелось бы найти человека с похожим вкусом и взглядами для долгосрочной совместной работы. Мой аккаунт в Инстаграм с текущими видео: https://www.instagram.com/tv/CVDjJBCl_0B/?utm_medium=copy_link

Интересует создание профессиональных видео, как например: https://www.youtube.com/watch?v=COMNkW3MEnk

Стоимость проекта обсуждается, пожалуйста, не обращайте внимание на цену, указанную в заказе.

Буду рада Вашему отклику!

Заранее спасибо

Александра