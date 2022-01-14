Нужен простой монтаж клипа 2мин. Просто склеить и со светом поиграться. Срок 1 день [url=https://youtu.be/aChm3M8hZvo]https://youtu.be/aChm3M8hZvo[/url] В стиле этого видео но с переходами и светом
У кого есть подписка в inshot, надо фильтр наложить на видео
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У кого есть подписка в inshot, надо фильтр наложить на видео
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