Найти причину возникновения задержки в ролике и устранить ее

ВидеомонтажЗакрыт2 заявки596 просмотров
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Имеется бесшовный зацикленный ролик.

Просмотр в редакторе - все ровно.

Просмотр локально - все ровно.

Просмотр в браузере - все ровно.

Разбираю ролик на кадры. Их количество в редакторе сверяю с количеством при онлайн-разборке. Одинаковое.

Собираю ролик обратно из этих же кадров.

Просмотр в редакторе - все ровно.

Просмотр локально - задержка между начало/конец (не путать со швом).

Просмотр в браузере - задержка между начало/конец (не путать со швом).

Найти причину проблемы и обозначить ее решение.

Оплата по готовности и проверки на сбер/юмани.

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2 года назад
NickosTUB
Николай 
43 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
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