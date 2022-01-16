Необходимо заменить анимированный фон на фото с использованием предоставленного скрипта. Анимация изображений должна осуществляться по тому же принципу, что и для текста. Оплата производится по готовности и проверке. Укажите цену и срок выполнения работы.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется деобфусцировать существующий скрипт, чтобы привести его к обычному читабельному виду. Оплата производится по готовности и проверке результата на Сбер или Юмани. Укажите цену, срок выполнения и способ обратной связи.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сервиса для поиска специалистов "под ключ". Укажите предпочтительную CMS, опыт в аналогичных проектах, примеры работ, а также ориентировочную цену и сроки реализации. Готовы ответить на дополнительные вопросы.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать простой онлайн-калькулятор для сайта с 5 полями для ввода данных. Калькулятор должен обеспечивать моментальный перерасчет значений. Формула будет предоставлена исполнителю. Оформление не предусмотрено. Укажите цену и срок выполнения в отклике.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется видеомонтаж: нужно взять фрагмент из небольшого ролика и бесшовно его зациклить. Звук не нужен. Оплата производится по готовности и проверке работы. Отклик должен содержать ответ на вопрос 2 х 7, цену, срок выполнения и контактную информацию.Видеомонтаж13 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо найти и устранить причину задержки между началом и концом бесшовного зацикленного ролика. Просмотр в редакторе и локально показывает корректное воспроизведение, но проблема проявляется при сборке из кадров. Оплата производится по готовности и проверке. Отклик с указанием цены, сроков и контактов.Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт3 года назад