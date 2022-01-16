Необходимо найти и устранить причину задержки между началом и концом бесшовного зацикленного ролика. Просмотр в редакторе и локально показывает корректное воспроизведение, но проблема проявляется при сборке из кадров. Оплата производится по готовности и проверке. Отклик с указанием цены, сроков и контактов.