NickosTUB

Николай NickosTUB

 
45 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Заменить анимированный фон на фото

    Необходимо заменить анимированный фон на фото с использованием предоставленного скрипта. Анимация изображений должна осуществляться по тому же принципу, что и для текста. Оплата производится по готовности и проверке. Укажите цену и срок выполнения работы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Деобфусцировать скрипт

    Требуется деобфусцировать существующий скрипт, чтобы привести его к обычному читабельному виду. Оплата производится по готовности и проверке результата на Сбер или Юмани. Укажите цену, срок выполнения и способ обратной связи.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сервис поиска специалистов "под ключ"

    Требуется разработка сервиса для поиска специалистов "под ключ". Укажите предпочтительную CMS, опыт в аналогичных проектах, примеры работ, а также ориентировочную цену и сроки реализации. Готовы ответить на дополнительные вопросы.

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать простой калькулятор

    Требуется разработать простой онлайн-калькулятор для сайта с 5 полями для ввода данных. Калькулятор должен обеспечивать моментальный перерасчет значений. Формула будет предоставлена исполнителю. Оформление не предусмотрено. Укажите цену и срок выполнения в отклике.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Собрать бесшовный циклический ролик

    Требуется видеомонтаж: нужно взять фрагмент из небольшого ролика и бесшовно его зациклить. Звук не нужен. Оплата производится по готовности и проверке работы. Отклик должен содержать ответ на вопрос 2 х 7, цену, срок выполнения и контактную информацию.

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти причину возникновения задержки в ролике и устранить ее

    Необходимо найти и устранить причину задержки между началом и концом бесшовного зацикленного ролика. Просмотр в редакторе и локально показывает корректное воспроизведение, но проблема проявляется при сборке из кадров. Оплата производится по готовности и проверке. Отклик с указанием цены, сроков и контактов.

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

LamanrisDev
Атай 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Заменить анимированный фон на фото
Чётко поставленная задача, заказчик на связи. Оплатил всё в срок!
Сделал то, что не смогли сделать его коллеги. Всегда на связи, идет до конца. От себя рекомендую.
Ответный отзыв