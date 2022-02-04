Сервис поиска специалистов "под ключ"

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок616 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать и реализовать сервис для поиска специалистов "под ключ".

В отклике сразу указывайте: 

- на какой cms планируете реализацию и почему

- есть ли опыт подобных проектов

- пару своих работ подобной тематики

- вилка цены и сроков реализации

- контакты для обратной связи

На все остальные вопросы готов ответить потенциальным кандидатам.

2 года назад
NickosTUB
Николай 
43 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Создать многостраничный сайт на WordPress

    ИЩУ ОПЫТНОГО мастера для изготовления 3-х сайтов + продвижение. ТИП сайтов: Многостраничный каталог по продаже услуг на платформе по согласованию: - либо CMS WordPress; - либо подходящий Фреймворк. РАЗРАБОТКА на ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Блог на wordpress под ключ

    Необходимо сделать блог компании на wordpress. Есть макеты дизайна основного проекта в figma и необходимо сделать дизайн блога наследуемым по дизайну от основного проекта. Предполагаемый контент блога - новости, статьи, change logs сервиса (всё это ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать сайт аналог

    https://rumedia.io/ - пример сайта, который нужен.Необходимо создать сайт отвечающий всем современным требованиям.На сайте должна присутствовать примерно та же информация, что и в примере, так же на сайте необходимо реализовать:- Создание пользователем аккаунта - Возможность генерации договоров ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать закрытый сайт

    Необходимо создать сайт где главная страница будет с небольшим описанием и формой для ввода пароля(он будет один) для доступа к основной информации Всего сайт будет состоять из двух страниц, в минималистично стиле(Логотип, текст и пара ссылок)  Вторая ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Лендинг на бесплатном тарифе

    $20

    Нужен лендинг для оператора по спортивному туризму на бесплатном тарифе рег.ру. Есть прототип, что нужно. Есть контент, домен, логотип. Простейший сайт визитка, без всякого навороченного функционала. Нужно всего лишь прикрутить домен и группу в ФБ. ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сверстать визитку на React и установить на MODX

    $700

    Задача с использованием React, эффектно сверстать сайт визитку (валидно, кросбраузерно, адаптивно) + сверстать портфолио отдельно по элементам ( всего около 9 работ). Все это установить на MODx с возможностью полного редактирования контента в дальнейшем. Верстка ...

    MODXReact
    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Требуется создать 10 сайтов.

    1.Делаем первый сайт тестируем 1-2 недели, затем оплачиваем далее приступает к следующему (сайт может остаться у Вас до момента оплаты)  · Копируем с сайта (карточки ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка сайта

    Разработать и залить сайт , обычную страничку информационную о компании. С Возможностью перекидывния людей в вотсап.

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    2 года назад