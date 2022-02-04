Блог на wordpress под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок646 просмотров
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Необходимо сделать блог компании на wordpress. Есть макеты дизайна основного проекта в figma и необходимо сделать дизайн блога наследуемым по дизайну от основного проекта. Предполагаемый контент блога - новости, статьи, change logs сервиса (всё это одна и та же сущность, только с разными категориями/тегами).

Что ожидаю получить:

  • пакетную реализацию блога с инструкцией по разворачиванию и небольшой инструкцией по содержанию
  • адаптивный дизайн
  • оптимизацию CEO
  • оптимизация под Google Page Speed
  • авторизация/регистрация посетителей НЕ нужны
  • некая обратная связь от посетителей под каждой статьёй. Комментарии древовидной структуры и голосование +/-
Ожидается 4 страницы:

  • ﻿главная (недавние статьи и пагинацией)
  • ﻿просмотр одной статьи
  • ﻿﻿поиск по статьям
  • страница со статьями по определенному тегу
Оставляйте свои предложения по срокам и цене.

Оплата WMZ

WordPress
2 года назад
tcexe
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
2 года назад
$300
7 дней
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