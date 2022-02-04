Блог на wordpress под ключ

Необходимо сделать блог компании на wordpress. Есть макеты дизайна основного проекта в figma и необходимо сделать дизайн блога наследуемым по дизайну от основного проекта. Предполагаемый контент блога - новости, статьи, change logs сервиса (всё это одна и та же сущность, только с разными категориями/тегами).

Что ожидаю получить:

пакетную реализацию блога с инструкцией по разворачиванию и небольшой инструкцией по содержанию

адаптивный дизайн

оптимизацию CEO

оптимизация под Google Page Speed

авторизация/регистрация посетителей НЕ нужны

некая обратная связь от посетителей под каждой статьёй. Комментарии древовидной структуры и голосование +/-

Ожидается 4 страницы:

﻿главная (недавние статьи и пагинацией)

﻿просмотр одной статьи

﻿﻿поиск по статьям

страница со статьями по определенному тегу

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