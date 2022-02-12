Лендинг на бесплатном тарифе

ИЩУ ОПЫТНОГО мастера для изготовления 3-х сайтов + продвижение. ТИП сайтов: Многостраничный каталог по продаже услуг на платформе по согласованию: - либо CMS WordPress; - либо подходящий Фреймворк. РАЗРАБОТКА на ...
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Нужен лендинг для оператора по спортивному туризму на бесплатном тарифе рег.ру. Есть прототип, что нужно. Есть контент, домен, логотип. Простейший сайт визитка, без всякого навороченного функционала. Нужно всего лишь прикрутить домен и группу в ФБ. Платные версии не предлагать!
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