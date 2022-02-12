Лендинг на бесплатном тарифе

$20
Сайты «под ключ»Завершен12 заявок700 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен лендинг для оператора по спортивному туризму на бесплатном тарифе рег.ру. Есть прототип, что нужно. Есть контент, домен, логотип. Простейший сайт визитка, без всякого навороченного функционала. Нужно всего лишь прикрутить домен и группу в ФБ. Платные версии не предлагать!

2 года назад
guest_1644132782399
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ZeRaiGR
Кирилл 
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$20
1 день
RUB
Всем рекомендую этого исполнителя! Это была моя третья попытка найти исполнителя достаточно простого заказа. Как оказалась, удачная. Кирилл сразу понял задачу, предложил разные варианты и , несмотря на некоторые технические проблемы, довел исполнение до логического конца. Все делалось оперативно, всегда был на связи. Буду работать с ним дальше!
Спасибо! С вами было приятно поработать, чётко поставленная задача, получал обратную связь достаточно быстро. Да, были нюансы с хостингами. Но всё решили и довели работу до конца!
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