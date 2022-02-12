Лендинг на бесплатном тарифе

Всем рекомендую этого исполнителя! Это была моя третья попытка найти исполнителя достаточно простого заказа. Как оказалась, удачная. Кирилл сразу понял задачу, предложил разные варианты и , несмотря на некоторые технические проблемы, довел исполнение до логического конца. Все делалось оперативно, всегда был на связи. Буду работать с ним дальше!