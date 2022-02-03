Создать лендинг страницу

Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок1164 просмотра
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       Добрый день! Необходимо разработать и создать лендинг страницу с квиз-элементом. Предложить варианты дизайна, разработать механизм лендинга. Срок выполнения 10 дней. Оплата по договоренности.

      Просим обращаться со своими предложениями тех разработчиков, у кого есть опыт  в создании лендинг страниц. 

      Ждем ваших предложений!

2 года назад
Nata_V
42 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад