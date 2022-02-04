Написание скрипта для продаж

Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок711 просмотров
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Необходимо составить продающие скрипты для первого и последующего касания с клиентом в процессе лидогенерации.

Также необходимы скрипты для работы отдела продаж: переговоры, работа с возражениями, закрытие сделки.

2 года назад
Vseworld
52 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
9 месяцев назад