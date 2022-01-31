Сайт по аренде и продаже недвижимости

Перенести дизайн из Фигмы на сайт с использованием плагина Elementor Pro. -домашняя страница -3-5 продуктовых страниц -элементы Theme Builder (menu, footer, archive page) -добавить анимацию по скрипту Все материалы будут в ...
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Привет дорогой разработчик, мы ищем человека для создания сайта по продаже и аренде недвижимости.Что должно быть:- У нас есть тема сайта Real Home Estate, сайт должен быть на 80% похож на тему, весь функционал и дизайн должен иметь такое сходство.- Мы хотим что бы данную тему вы переписали на чистом коде, и упаковали в сайт на CMS Wordpress- Нам интересна back-end часть разработки больше всего, как и на чем будет написан бэк распишите в предложении сразуНужен человек который хорошо знает как Wordpress, так и программирование
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