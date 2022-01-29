Создание киносайта на dle

Нужно создать сайт похожий на myseria.pro по отображению серий и в целом по структуре.

Интересует именно такая структура сайта на cms DLE.

Нужно сверстать шаблон и добавить модуль для создания структуры.

Так же дополнительно, сделать модуль для автонаполнения новыми сериями с использованием видеобалансера.

Если все понятно, пишите цены.