Создание киносайта на dle

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки831 просмотр
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Нужно создать сайт похожий на myseria.pro по отображению серий и в целом по структуре.

Интересует именно такая структура сайта на cms DLE.

Нужно сверстать шаблон и добавить модуль для создания структуры.

Так же дополнительно, сделать модуль для автонаполнения новыми сериями с использованием видеобалансера.

Если все понятно, пишите цены.

2 года назад
Canine
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
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