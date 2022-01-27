Создание нового сайта для типографии

Здравствуйте. Нужно сделать сайт на битриксе под ключ. Дизайн уже есть. Так же синхронизировать остатки (около 1500 штук ) с 1с. Кто готов взяться пишите, я дам подробную информацию. Важно, чтобы у вас было время (работы ...
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Доброго времени суток!
Наша типография работает с 2008 года, а сайт с 2010. Надо признать, что он морально устарел. Нам необходим либо редизайн либо создание полностью нового проекта на CMS Bitrix или MODX Revo. Мы осуществляем более 5000 различных услуг в печатном секторе. Нам нужен мощный сео ориентированный проект. Новый дизайн должен отображать суть, что мы являемся московской типографией. Элементы города Москвы, его дух и стиль, а так же отражать суть нашего бизнеса
Типография - в Москве, все виды полиграфических услуг, наша главная тематика. Мы ждем индивидуальных коммерческих предложений с изучением нашей ниши и решений направленных на развитие нашего проекта
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