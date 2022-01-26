Есть готовый сайт под компьютерную версию нашей игры [url=https://smartrp.by/]https://smartrp.by[/url] Вот сейчас нужно сделать всё тоже самое, что и там, но под мобильную версию игры, то есть на другой домен, на другую верстку (главный экран [url=https://flopsi69.github.io/smartRP/dist/]https://flopsi69.github.io/smartRP/dist/[/url]) и ...
Собрать сайт на WordPress c Contact Form (CF7) и рассылкой email
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собрать небольшой сайт: около 4ех страниц по примеру готового решения с контактной формой в 3-4 шага (Подключение необходимых WP плагинов) - нужно чтобы заявки лидов приходили на почту
Указывайте стоимоть в направлении а) Работа консультанта настройка по Teamviewer - или б) Полный сбор сайта
Пример сайта предоставляю по запросу через лс
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