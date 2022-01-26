Собрать сайт на WordPress c Contact Form (CF7) и рассылкой email

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок1388 просмотров
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Собрать небольшой сайт: около 4ех страниц по примеру готового решения с контактной формой в 3-4 шага (Подключение необходимых WP плагинов) - нужно чтобы заявки лидов приходили на почту

Указывайте стоимоть в направлении а) Работа консультанта настройка по Teamviewer - или б) Полный сбор сайта

Пример сайта предоставляю по запросу через лс

WordPressСайт на WordPress
2 года назад
alina2021
29 летУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад