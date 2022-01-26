Собрать сайт на WordPress c Contact Form (CF7) и рассылкой email

Собрать небольшой сайт: около 4ех страниц по примеру готового решения с контактной формой в 3-4 шага (Подключение необходимых WP плагинов) - нужно чтобы заявки лидов приходили на почту

Указывайте стоимоть в направлении а) Работа консультанта настройка по Teamviewer - или б) Полный сбор сайта

Пример сайта предоставляю по запросу через лс