Сделать сайт на Wordpress

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок1393 просмотра
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Для нашего магазина нужно сделать интернет-магазин на wordpress, с оплатой, синхронизацией со складом, полное тз https://docs.google.com/document/d/1_4RWF4wlr9h_JVMsrImHUHE3kb9AocMBxbz4Ngfdt-0/edit?usp=sharing

WordPressСайт на WordPress
2 года назад
rex11
33 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
14 дней назад