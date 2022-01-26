Сделать сайт на Wordpress

Создать сайт для Nft коллекции + с подключением метамаск.
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Для нашего магазина нужно сделать интернет-магазин на wordpress, с оплатой, синхронизацией со складом, полное тз https://docs.google.com/document/d/1_4RWF4wlr9h_JVMsrImHUHE3kb9AocMBxbz4Ngfdt-0/edit?usp=sharing
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