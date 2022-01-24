Нужен сайт где будет продаваться информация. Информация должна извликаться из базы mysql при запросеПодключить оплату юмоней и киви к оплате.Готов рассмотреть готовые варианты с подключенной оплатой. И адаптация под проект.Дизайн подойдет любой дефолтный
Переделать немецкий сайт, сделанный на WordPress, для испол-я в России
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Немецкий партнер поделился копией своего сайта, сделанного на шаблоне WordPress.
У нас отдельно куплен этот шаблон (если он понадобится).
Русскоязычный сайт станет на 60% копией немецкого, а 40% не релевантная для России информации будет заменена (в основном изменится текст и несущественно поменяется структура).
Дизайн сайта меняться не будет, может быть добавятся несколько иллюстраций, которые мы предоставим.
При создании сайта будет необходимо учесть пожелания маркетолога по поисковой оптимизации сайта. Интеграцию с CRM мы сможем выполнить сами.
В дальнейшем понадобиться доработка сайта за отдельную плату 1-2 раза в месяц.
Ждем предложения от специалистов с портфолио сайтов на WordPress.
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