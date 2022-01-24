Переделать немецкий сайт, сделанный на WordPress, для испол-я в России

Немецкий партнер поделился копией своего сайта, сделанного на шаблоне WordPress.

У нас отдельно куплен этот шаблон (если он понадобится).

Русскоязычный сайт станет на 60% копией немецкого, а 40% не релевантная для России информации будет заменена (в основном изменится текст и несущественно поменяется структура).

Дизайн сайта меняться не будет, может быть добавятся несколько иллюстраций, которые мы предоставим.

При создании сайта будет необходимо учесть пожелания маркетолога по поисковой оптимизации сайта. Интеграцию с CRM мы сможем выполнить сами.

В дальнейшем понадобиться доработка сайта за отдельную плату 1-2 раза в месяц.

Ждем предложения от специалистов с портфолио сайтов на WordPress.