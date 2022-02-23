Сайт - визитка

Сайты «под ключ»Завершен11 заявок655 просмотров
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Строительной компании требуется сайт визитка.

Структура полностью аналогична nobe. ee

Цветовая гамма, подстраиваем под логотип.

CMS wordpress.

Мультиязычность (эстонский, английский русский), галерея, обратная связь.

Seo оптимизация под гугл.

Оплата:

-50% после тестирования и полной доработки на вашем хостинге

-50% после размещения на нашем хостинге

Приветствуется, если вы работаете в компании с дизайнером.

2 года назад
petek568
Алексей 
26 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
2 года назад
$600
35 дней
UAH
Все отлично. Благодарим за хорошую работу. Исполнитель всегда на связи. Положительная реакция на исправления одного и того же блока несколько раз и в общем, не смотря на задержку с нашей стороны по платежам. Рекомендуем!
Сотрудничеством доволен, интересный проект, адекватные требования. Рекомендую!
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