Лендинг для курса астрологии

Сайты «под ключ»Завершен15 заявок882 просмотра
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Здравствуйте. Необходимо создать лендинг для курса астрологии

разработать структуру страницы

подключить форму обратной связи

реализовать возможность онлайн-оплаты курса и подключить онлайн кассу

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2 года назад
Tikho
38 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
max_sch
Максим 
31 годРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$130
7 дней
Максим, спасибо большое за создание нашего лендинга!! Все получилось со вкусом и очень стильно! Мы в восторге и главное не дорого!!! Всем рекомендуем Максима!!!
Светлана, спасибо за сотрудничество. С вами было очень приятно работать. Успехов вам. Обращайтесь!
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