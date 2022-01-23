Описать сайт в техническое задание

Приветствую!

Задача в следующем:

Нужно описать сайт в ТЗ, полностью, как будто по нему и разрабатывали. Домен вышлю в лс.

От вас пример результата и стоимость работы, срок 7 дней.

Спасибо!

Обязательные требования:

Опыт в написании технической документации или разработке WEB порталов.