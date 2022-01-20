Разработка сайта доски объявлений города

Нужно разработать доску объявлений "под ключ" требований к дизайну нет, главное что бы не из 2010-х.

По функционалу:

1)Регистрация

2)Личные счета. - для платных объявлений

3)Поисковые фильтры.

4)Размещение объявлений. Пользователи должны делать это в несколько кликов с помощью интуитивно понятных иконок, интерфейсов, подсказок.

5)Модерация объявлений. У пользователей должна быть возможность пожаловаться на объявления, если они рекламируют нелегальные продукты и услуги или не соответствуют правилам площадки. А у администраторов должна быть возможность модерировать и удалять такие объявления.

6)Возможность общаться пользователям(чат)

Это основное то что должно быть. Можно использовать уже готовые решения.

Бюджет 800-1000$ Сроки 1 месяц +- неделя.

Ищу ответственного исполнителя/команду.

Новичков прошу не беспокоить.