На Reacte + Node, внести SEO и тех.правки, починить косяки, ТЗ даю

Дано: архив сайта фронт, на реакте, надо развернуть, если ок все видим, то смотрим ТЗ, понимаем, что можем выполнить, делаем сделку. Сайт бурж, ТЗ на русском, все данные по типу копи-паст даю, а сам код конечно править и верстку местами, короче поработать с React + Node , также исполнитель должен дружить с серверами, стек >> http://joxi.ru/12MZwGKig8pkBA

ТЗ, после того, как вижу, что развернули сайт у себя, сайт даю тем, кто подтвердит скилы по реактивному джей-си.