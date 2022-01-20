Нужен сайт под ключ

Сайт НФТ в виде лендинга с подключением MM и TW. Отдельно функция покупки-продажи как МаркетПлейс. Требуется Дизайн + Программная часть. Предложения и сроки готов обсудить.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт для сектора в2в (Продажа конфет и шоколада) многостраничник, больше предпочтение по вордпрессу. Оплата через сайт не нужна. нужен будет каталог в виде ассортимента без заказа, форма запроса прайса. Предлагаю главную страницу сделать красивую продающую (где слева блок меню по сайту, наши контакты, красивые сочные фотки товаров, хиты продаж например, наши логотипы или фирменные картинки, всплывающее окно обратной связи). Следующая страница пусть будет ассортимент полный. И страничку с новостями, акциями или программой лояльности добавить, а можно ещё добавить «о компании», чтоб знали. О компании отдельной страницей. Там же контакты и адрес сайта. На главной трубочку, при нажатии на которую идёт сразу на набор, если с телефона. И, очень важно, чтобы, если внерабочее время, звонившему приходило смс, что в рабочее время перезвоним, а нам сообщение с его телефоном должно приходить.
Цветовая гамма сайта в бежево-коричневых тонах, текст пусть будет чёрным или теинам (глубоким). Хотим, чтобы сайт выглядел дорого и изящно. Наш график: будни с 10 до 18, сб и вс выходные. Сможете помочь?
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