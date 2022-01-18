Контент на сайт

Создалась фирма, лично у которой за плечами ничего нет, но естественно надо на сайте написать некую легенду, что у фирмы всё уже давно хорошо, к тому же отличается она от всех остальных такими здоровскими условиями, что уже хочется купить. :) Тематика: ремонт квартир.