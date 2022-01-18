Сайт обменник

Вёрстка готова! Необходимо натянуть эту вёрстку на 1С-Битрикс, настроить триггерные коммуникации(отправка определенных шаблонов писем по событию, шаблоны свёрстаны), реализовать требования с SEO по ТЗ. Провести наполнение сайта согласно ТЗ. [list][*]ТЗ на сайт: [url=https://docs.google.com/document/d/1JhW1lUydffg3RoLcqqGu-zoy1H0p-qauewyWrMy1jSA/edit#heading=h.jdkc2o6sly03]https://docs.google.com/document/d/1JhW1lUydffg3RoLcqqGu-zoy1H0p-qauewyWrMy1jSA/edit#heading=h.jdkc2o6sly03[/url][*]Дизайн: [url=https://www.figma.com/file/uoHqWIryH0WZXNryd4Wn1K/Dolgojitel?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/uoHqWIryH0WZXNryd4Wn1K/Dolgojitel?node-id=0%3A1[/url][*] Верстка - ...
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