Создать сайт на тильда

Сайты «под ключ»Закрыт30 заявок1198 просмотров
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Нужен сайт лендинг для нутрициолога 

Фотографии есть, текста нет

сайт из 8-10 блоков

сориентируйте по срокам и цене

шаблонным сообщением прошу не отвечать, такое буду игнорировать

В приоритете исполнитель с примером подобного сайта

жду ваших предложений

2 года назад
guest_16424324492878
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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