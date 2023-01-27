Я сделаю ваш проект запоминающимся и уникальным🔥 🔥 🔥

⭐ Привееееет!

Давай знакомиться!) Меня зовут Анастасия!И именнокачественно, круто и так, чтобы о тебе говорили и к тебе возвращались. Почему? Потому что я вижу нестандартные решения задачи и могу сделать из простого - крутое!

樂 Почему именно меня нужно выбрать в качестве специалиста для вашего проекта?

✔У меня нет платных правок.

✔ У меня относительно низкий ценник, за который вы получите совсем не низкого качества работу!

✔Я очень ответственный человек, если берусь, то довожу дело до конца.

✔ Я обожаю свою работу, для меня каждый проект очень важен.

✔ Я постоянно обучаюсь, прошла за это год 4 обучения и продолжаю это делать в разном формате.

✔ Я почти всю жизнь играла в проф. волейбол. А это значит, что я очень дисциплинированна и качество работы будет на высоком уровне!!

✔ Я постоянно на связи 

 Чем я смогу вам помочь?

Дизайн сайта/(сайт "под ключ")

Дизайн таплинка и его установка

Гайды/Чек-листы

Презентации

Круто оформленное резюме

Баннеры

Оформления ленты инстаграм

Креативная реклама

☎Мои контакты:

Telegram: @nastya_webdesign

WhatsApp: +7 (965)5322738

Я буду рада сотрудничеству и новым знакомствам!