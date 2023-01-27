Я сделаю ваш проект запоминающимся и уникальным🔥 🔥 🔥
⭐ Привееееет!Давай знакомиться!) Меня зовут Анастасия! Я креативный веб-дизайнер, обожающий свое дело!) И именно я смогу тебе помочь в упаковки твоего продукт качественно, круто и так, чтобы о тебе говорили и к тебе возвращались. Почему? Потому что я вижу нестандартные решения задачи и могу сделать из простого - крутое!
樂 Почему именно меня нужно выбрать в качестве специалиста для вашего проекта?✔У меня нет платных правок.
✔ У меня относительно низкий ценник, за который вы получите совсем не низкого качества работу!
✔Я очень ответственный человек, если берусь, то довожу дело до конца.
✔ Я обожаю свою работу, для меня каждый проект очень важен.
✔ Я постоянно обучаюсь, прошла за это год 4 обучения и продолжаю это делать в разном формате.
✔ Я почти всю жизнь играла в проф. волейбол. А это значит, что я очень дисциплинированна и качество работы будет на высоком уровне!!
✔ Я постоянно на связи
Чем я смогу вам помочь?
- Дизайн сайта/(сайт "под ключ")
- Дизайн таплинка и его установка
- Гайды/Чек-листы
- Презентации
- Круто оформленное резюме
- Баннеры
- Оформления ленты инстаграм
- Креативная реклама
☎Мои контакты:Instagram: https://www.instagram.com/_nastya_design_/
Telegram: @nastya_webdesign
WhatsApp: +7 (965)5322738
Я буду рада сотрудничеству и новым знакомствам!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Интернет-магазин фермерской молочной продукции5 просмотров
- Дизайн лендинга для школы вина30 просмотров
- Креативная реклама26 просмотров
- Баннер для интернет - магазина офисной мебели22 просмотра
- Дизайн лендинга для гончарной мастерской38 просмотров
- Дизайн многостраничного сайта для арт-музея14 просмотров
- Дизайн лендинга для школы пляжного волейбола18 просмотров
- Дизайн лендинга для магазина мороженого18 просмотров