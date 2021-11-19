adomozhirova

Алена Доможирова adomozhirova

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Web Designer

Профессиональное создание сайтов "под ключ". Аудиты сайтов.

Личный сайт: redsquirrel.agency

Портфолио на Behance: /alenadomozhirova

Я открытый, умеющий слушать и понимать специалист. В процессе создания сайта мне нравится каждый этап - от анализа рынка до готового сочного сайта, который отражает ценность и пользу продукта Удовольствие от разработки позволяет мне хорошо выполнять мою работу. Я ценю время заказчика и его пожелания, поэтому работаю быстро и учитываю все детали задачи. К правкам отношусь спокойно. Если они могут навредить качеству продаж, то всегда предупреждаю об этом заказчика. Я не срываю сроки проектов, а если что-то занимает больше времени, я заранее говорю об этом.

Периодически я прохожу разные курсы для своего развития. Постоянно слушаю вебинары по дизайну, чтобы быть в курсе последних трендов и методов продаж.

Сама я лично обожаю путешествовать. Это позволяет мне раздвигать рамки в голове. И ценю то, что путешествия делают нас богаче, как ничто другое.

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Отзывы заказчиков

zayavkionline
Михаил 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$354
10 баллов
3 года назад
Разработать лендинг и запустить на него лидогенерацию (внедр.Битрикс24
Лидогенерация
Работа выполнена. Рекомендую Алену как грамотного специалиста по созданию сайтов
Успешное сотрудничество: детальная постановка задачи, беспроблемная оплата и быстрая коммуникация. Было небольшое недопонимание в процессе работы, но оно было решено положительно. Рекомендую работу с Михаилом!
Ответный отзыв
guest_16590987656646
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$79
10 баллов
3 года назад
Сайт на Tilda
Tilda
Хотел бы начать свой отзыв с цены , задача была собрать сайт на тильде из стандартных блоков по тз , то есть ничего самому придумывать не надо было , во всех конторах цены мне рубили от 200$ и в гору , после размещения заявки на weblancere Алена мне оставила заявку и с первых слов я понял что этот человек не первый год занимается созданием сайтов и ему можно доверить , на секундочку цена за проект под ключ 79$ я считаю это по божески , по срокам все выполнила без задержек , меняла , редактировала все мои капризы , пока я не буду доволен , вообщем смело могу посоветовать Алену , выполняет свою работу очень качественно и самое главное добросовестно !"
Рекомендую Никиту, как приятного адекватного заказчика! Задача была поставлена корректно и прозрачно. Никита задавал нужные вопросы по процессу и предстоящему результату. Видно, что он горит своим делом и интересуется работой. Никита был максимально включен в процесс, открыт к рекомендациям и советам, адекватно принимал аргументы, почему те или иные правки не стоит вносить. Сотрудничество было приятным. Всех благ!
Ответный отзыв
VNone
36 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$290
10 баллов
3 года назад
Создание лендинга
Огромную благодарность хочу выразить прекрасному специалисту своего дела, Алёне! Она разработала сайт для нашей компании по ландшафтного дизайну www.hortus-flora.ru , всегда была на связи с нами, дала много советов по организации. Остались только положительные эмоции от работы с Алёной! Всем рекомендую!
Прекрасное сотрудничество с Владимиром и Яной. Понятная постановка задачи, оперативные ответы и включенность в работу. Оплата вовремя. Работать было крайне приятно!
Ответный отзыв
eksbaranova
Екатерина 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$90
10 баллов
3 года назад
Разработать сайт под ключ
Tilda
Алена проделала просто великолепную работу, уложилась в срок, отлично коммуницировала, на сообщения отвечала или моментально или в течение 10 минут. Работой очень довольна, буду работать с Аленой в будущем. У нас был готовый шаблон и сайт который мы взяли за образец. Во время первой встречи, Алена задавала правильные вопросы и помогла что мы упустили. После разговора прислала резюме того что обсудили. Заказ выполнила быстрее чем за неделю (мы договаривались на неделю) и потом за один день выполнила все поправки которые у нас были. Алена очень быстро и профессионально работает. Рекомендую!
Все было великолепно! Очень приятный клиент. Прозрачная постановка задачи. Быстрая оплата вовремя. Немного правок и все по делу. Прислушиваются к мнению специалиста, у которого заказывают услугу. Обсуждения и онлайн-встречи были крайне профессиональными и без воды. Коммуницировать было одним удовольствием. Рада была сотрудничать и буду ждать новых задач! :)
Ответный отзыв
ARKADA777
Дмитрий 
41 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
3 года назад
Создать прототип лендинга
Алена отличный специалист. Грамотно мыслит, видно что в маркетинге хороший опыт. Всё оперативно делает и так же оперативно отвечает. Думаю скоро еще дадим ей заказ.
Работа была приятная и плодотворная. Общение комфортное, на вопросы быстро получала ответы. Оплата в срок. Правок немного. Рекомендую!)
Ответный отзыв
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Сайты «под ключ»
8 отзывов
$25/час
от $25от 1 дня
#68