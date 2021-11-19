Web Designer

Профессиональное создание сайтов "под ключ". Аудиты сайтов.

Личный сайт: redsquirrel.agency

Портфолио на Behance: /alenadomozhirova

Я открытый, умеющий слушать и понимать специалист. В процессе создания сайта мне нравится каждый этап - от анализа рынка до готового сочного сайта, который отражает ценность и пользу продукта Удовольствие от разработки позволяет мне хорошо выполнять мою работу. Я ценю время заказчика и его пожелания, поэтому работаю быстро и учитываю все детали задачи. К правкам отношусь спокойно. Если они могут навредить качеству продаж, то всегда предупреждаю об этом заказчика. Я не срываю сроки проектов, а если что-то занимает больше времени, я заранее говорю об этом.

Периодически я прохожу разные курсы для своего развития. Постоянно слушаю вебинары по дизайну, чтобы быть в курсе последних трендов и методов продаж.

Сама я лично обожаю путешествовать. Это позволяет мне раздвигать рамки в голове. И ценю то, что путешествия делают нас богаче, как ничто другое.