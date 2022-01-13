Сервис приема заявок на конкурс

Необходимо создать сервис, на котором администратор размещает конкурс, а пользователь может подать заявку на участие в конкурсе.

Конкурс может состоять из нескольких этапов, которые ограничены по времени подачи. Один пользователь может принимать участие в нескольких конкурсах одновременно.

Перед подачей заявки на конкурс пользователь регистрируется на сайте

Для подачи заявки заполняются данные и прикрепляются файлы (doc, pdf, jpg).

У администратора должна быть информация о том кто подал заявку (пользователь, время, данные заявки)

У пользователя в личном кабинете только список поданных заявок.

Статусы и уведомления о приеме/не приеме и др. на этом этапе пока не нужны.

Требования к дизайну - можно взять готовый шаблон. Предварительно согласуем внешний вид.

Желательно использовать Wordpress. У него вроде даже есть готовые плагины для этого.

Срок работ 3 недели.

Это базовый этап. Потом будет развитие)