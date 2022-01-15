Создать лендинг

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$150
Сайты «под ключ»Завершен16 заявок725 просмотров
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Создание посадочной страницы для сервиса бронирования квартир посуточно. От чего отталкиваться целевой сайт предоставлю после отклика

2 года назад
demimur
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
de-louba
Дмитрий 
38 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$150
2 дня
RUB
Все сотрудничество прошло отлично. Желаемый результат был достигнут в оговоренные сроки. Разработанная страница полностью соответствует поставленной задаче. Приятно работать с человеком, которому не нужно объяснять дважды
Наталия трезво оценивает задачи, может гибко подходить к тому, как в итоге все будет выглядеть