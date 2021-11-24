Сергей Шаровский SharowskySharowsky
Важная информация
Ниже постарались максимально полно описать интересующую вас информацию, а здесь то, что вас заинтересует в первую очередь:
- портфолио и отзывы
- 歹 бесплатная консультация в личных сообщениях и согласование обсуждения задачи голосом в Telegram или Skype
Основные направления деятельности:
- бренд под ключ: разработка логотипа, гайд по стилю и фирменные элементы (брендбук), рекламные материалы, презентации
- сайт под ключ: прототипирование, дизайн сайта (интернет магазины, многостраничные сайты, лендинги и дизайн интерфейса), верстка, деплоймент и подключение к CMS
Несколько преимуществ, которые вы получите:
- Уникальный, функциональный и современный дизайн
- Уверенность в качестве конечного продукта
- Постоянную связь и долгосрочное сотрудничество
- Скидки, бонусы и спецпредложения
- Работу до полного согласования и бесплатные правки
- Любой удобный способ оплаты и канал обсуждения задачи
Жизненный цикл проекта:
- согласовываем задачу на основе ТЗ или заполненного брифа
- согласование способов оплаты и графика платежей (варианты оплаты: предоплата 50% за весь проект, разбивка платежей на этапы для крупных задач, безопасная сделка в рамках биржи)
- предоплата или первый платеж по безопасной сделке
- 倫 выполнение работ, и конечно же внесение бесплатных правок в неограниченном количестве в рамках технического задания* до полного согласования
- Оплата финального платежа, отправка исходников и результатов, запуск проекта
- ♂️ *Важно понимать разницу между правками и доработками. Правки - это коррективы в рамках оговоренной задачи. Доработки - это дополнительные элементы к проекту: новые страницы, новые экраны, новые фирменные элементы. Предложение по доработкам формируется и согласовуется перед началом их реализации, в случае если это не так - доработки выполняются бесплатно
Навыки команды и программы используемые в работе:
- программы и сервисы: figma, пакет Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat), пакет Microsoft (PowerPoint, Word, Exel)
- CMS: Tilda, ModX, WordPress, OpenCart, Bitrix, Drupal, самописные
- ♂️ Если вам необходимо сделать только верстку или деплоймент - скорее всего мы не сможем начать работу, поскольку мы заинтересованы, чтобы наши проекты имели качественный дизайн и функциональность, что мы не сможем гарантировать, в случае если начальный этап был сделан сторонним специалистом, также мы не работаем над доработками, и оптимизацией имеющихся проектов, мы нацелены на создание новых решений. При этом будем рады помочь вам с редизайном вашего продукта, будь-то сайт или ваш бренд, а также готовы расширить ваш фирменный стиль на основе имеющегося брендбука - визитки, рекламные материалы, презентации, фирменные бланки
笠 Акции и спецпредложения
- ♂️ предложения и скидки не суммируются, на один проект может применяться только одна скидка, в случае если у вас несколько скидок вы можете применять их на свое усмотрение для разных проектов
- на каждый третий заказ в размере скидка 20%
- при заказе на сумму свыше 1000$ - следующий проект выполняется со скидкой 20%
- за рекомендацию нас в качестве исполнителя вы получаете скидку 10%** на последующий проект любой сложности, такую же скидку получается заказчик пришедший по рекомендации на свой текущий заказ
- ♂️ **Вы сами можете определить для какого проекта ее применить. Для активации скидки необходимо, чтобы заказчик по вашей рекомендации озвучил, что вы рекомендовали нас, и после запуска работ с ним вы получите сообщение о том, что вы получили скидку
О нас
Мы работаем только с проектами на начальной стадии или же над их перезагрузкой. Стартом для задачи может быть создание дизайна, и уже дальше верстка и деплоймент сайта. Также можем работать только с дизайном без дальнейшей разработки
Наш основной профиль - создание бренда и сайтов под ключ. Над проектом работает профессиональная команда Sharowsky Band, в которую входят: дизайнеры, иллюстраторы, копирайтеры, верстальщики и разработчики
Все проекты выполняются с полным погружением в сферу деятельности заказчика, что дает возможность создавать функциональные решения, которые соответствуют времени, бизнес целям и непременно понравятся вашим клиентам. Также это способствует формированию более точной оценке стоимости и сроков проекта
Готовы работать с вами даже если у вас еще нет подготовленного технического задания. Для этого попросим вас заполнить бриф, после чего обсудим его детали голосом, и по итогу согласуем сформированное предложение по стоимости и срокам. Если у вас возникнут сложности с заполнением брифа - мы сможем созвониться и заполнить бриф совместно в телефонном режиме.
Удобнее общаться текстом? Нет проблем - обсудим задачу в текстовом формате в любом удобном мессенджере или в личных сообщениях на бирже
Работаем как с компаниями на отечественном рынке, так и со странами СНГ и ЕС, а также разработали ряд проектов для заказчиков из США, и с радостью расширяем географию наших заказов. С примерами этих и других работ вы можете ознакомиться в портфолио
Работая над проектом мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, для этого прикладываем усилия, чтобы вы на выходе получили отличный продукт, а также постоянно действуют спецпредложения для постоянных заказчиков
Если по окончанию работ с нами вы решите нас порекомендовать вашим знакомым и партнерам - мы предоставим вам и клиенту получившему рекомендацию скидку на наши услуги в размере 10%. Вы сможете самостоятельно выбрать к какому проекту вам применить эту скидку, а для получившего рекомендацию заказчика скидка будет применена к его текущему проекту
Отдельного абзаца заслуживают правки. Мы работаем над проектом до полного согласования, и вносим все правки в рамках согласованной задачи абсолютно бесплатно. При этом если возникает необходимость выполнить какой-то момент сверх ТЗ - предлагается и согласуется приемлемое решение, и после того как мы согласовали доработки по ним запускаются работы. Доработки по которым не озвучено ценовое предложение перед началом их реализации - выполняются бесплатно
Будьте готовы к тому, что по окончанию наших работ над вашей задачей ценность вашего продукта будет значительно увеличена за счет наших функциональных и креативных решений, которые в полной мере соответствуют духу времени и будут радовать вас и ваших клиентов ежедневно
蘭 Контакты, график работы, способы оплаты
График работы:
ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 по киевскому времени
- ♂️ Вы можете писать в любое удобное время, в любой удобный для вас мессенджер или в личные сообщения, время ответа в нерабочее время может быть с небольшой задержкой.
- Также можем согласовать работу в выходные дни с оплатой по ставке х2 от обычного прайса
- e-mail: [email protected]
- telegram: t.me/sharowsky
- skype: join.skype.com/invite/oKKwohomh0vb
- What's App / Viber: +38 066 911 3 977
- ♂️ Необходима консультация? Непременно пишите используя любой удобный способ, мы согласуем с вами время и обсудим ваш проект совершенно бесплатно. Консультация проходит в режиме созвона, хотите в рамках чата - не проблема, можем согласовать и текстовое обсуждение
- электронные кошельки, платежные системы и криптовалюты: Ю Мани (Яндекс Деньги), WebMoney, Payoneer, bitcoin, ethereum
- инвойс на оплату любой картой через сервис Wayforpay
- перевод на карту украинского банка (Mono, Приват, Альфа банк)
- безопасный платеж в рамках биржи
- SWIFT платеж для международных транзакций (EUR, USD)
- Работа по договору и оплата на расчетный счет
- ♂️ Не нашли подходящего способа - непременно пишите, найдем подходящее вам решение
Sharowsky Band /// Let's make sound for your project
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