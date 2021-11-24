Для вашего бизнеса: дизайн | бренд | сайты - под ключ

 Важная информация

Ниже постарались максимально полно описать интересующую вас информацию, а здесь то, что вас заинтересует в первую очередь:

 портфолио﻿ и отзывы﻿

и 歹 бесплатная консультация в личных сообщениях﻿ и согласование обсуждения задачи голосом в Telegram﻿ или Skype

Основные направления деятельности:

бренд под ключ: разработка логотипа, гайд по стилю и фирменные элементы (брендбук), рекламные материалы, презентации

разработка логотипа, гайд по стилю и фирменные элементы (брендбук), рекламные материалы, презентации сайт под ключ: прототипирование, дизайн сайта (интернет магазины, многостраничные сайты, лендинги и дизайн интерфейса), верстка, деплоймент и подключение к CMS

 Несколько преимуществ, которые вы получите:

 Уникальный, функциональный и современный дизайн

 Уверенность в качестве конечного продукта

 Постоянную связь и долгосрочное сотрудничество

 Скидки, бонусы и спецпредложения

 Работу до полного согласования и бесплатные правки

 Любой удобный способ оплаты и канал обсуждения задачи

 Жизненный цикл проекта:

 согласовываем задачу на основе ТЗ или заполненного брифа

 согласование способов оплаты и графика платежей (варианты оплаты: предоплата 50% за весь проект, разбивка платежей на этапы для крупных задач, безопасная сделка в рамках биржи)

 предоплата или первый платеж по безопасной сделке

倫 выполнение работ, и конечно же внесение бесплатных правок в неограниченном количестве в рамках технического задания* до полного согласования

 Оплата финального платежа, отправка исходников и результатов, запуск проекта

‍♂️ *Важно понимать разницу между правками и доработками. Правки - это коррективы в рамках оговоренной задачи. Доработки - это дополнительные элементы к проекту: новые страницы, новые экраны, новые фирменные элементы. Предложение по доработкам формируется и согласовуется перед началом их реализации, в случае если это не так - доработки выполняются бесплатно

Дальше все просто - ваш проект начинает работать, вы привлекаете клиентов, повышаете свои продажи, и возвращаетесь к нам с новыми задачами для расширения своей деятельности

 Навыки команды и программы используемые в работе:

программы и сервисы: figma, пакет Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat), пакет Microsoft (PowerPoint, Word, Exel)

figma, пакет Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat), пакет Microsoft (PowerPoint, Word, Exel) CMS: Tilda, ModX, WordPress, OpenCart, Bitrix, Drupal, самописные

‍♂️ Если вам необходимо сделать только верстку или деплоймент - скорее всего мы не сможем начать работу, поскольку мы заинтересованы, чтобы наши проекты имели качественный дизайн и функциональность, что мы не сможем гарантировать, в случае если начальный этап был сделан сторонним специалистом, также мы не работаем над доработками, и оптимизацией имеющихся проектов, мы нацелены на создание новых решений. При этом будем рады помочь вам с редизайном вашего продукта, будь-то сайт или ваш бренд, а также готовы расширить ваш фирменный стиль на основе имеющегося брендбука - визитки, рекламные материалы, презентации, фирменные бланки

笠 Акции и спецпредложения

‍♂️ предложения и скидки не суммируются, на один проект может применяться только одна скидка, в случае если у вас несколько скидок вы можете применять их на свое усмотрение для разных проектов

на каждый третий заказ в размере скидка 20%

при заказе на сумму свыше 1000$ - следующий проект выполняется со скидкой 20%

за рекомендацию нас в качестве исполнителя вы получаете скидку 10%** на последующий проект любой сложности, такую же скидку получается заказчик пришедший по рекомендации на свой текущий заказ

‍♂️ **Вы сами можете определить для какого проекта ее применить. Для активации скидки необходимо, чтобы заказчик по вашей рекомендации озвучил, что вы рекомендовали нас, и после запуска работ с ним вы получите сообщение о том, что вы получили скидку

 О нас

Мы работаем только с проектами на начальной стадии или же над их перезагрузкой. Стартом для задачи может быть создание дизайна, и уже дальше верстка и деплоймент сайта. Также можем работать только с дизайном без дальнейшей разработки

Наш основной профиль - создание бренда и сайтов под ключ. Над проектом работает профессиональная команда Sharowsky Band, в которую входят: дизайнеры, иллюстраторы, копирайтеры, верстальщики и разработчики

Все проекты выполняются с полным погружением в сферу деятельности заказчика, что дает возможность создавать функциональные решения, которые соответствуют времени, бизнес целям и непременно понравятся вашим клиентам. Также это способствует формированию более точной оценке стоимости и сроков проекта

Готовы работать с вами даже если у вас еще нет подготовленного технического задания. Для этого попросим вас заполнить бриф, после чего обсудим его детали голосом, и по итогу согласуем сформированное предложение по стоимости и срокам. Если у вас возникнут сложности с заполнением брифа - мы сможем созвониться и заполнить бриф совместно в телефонном режиме.

Удобнее общаться текстом? Нет проблем - обсудим задачу в текстовом формате в любом удобном мессенджере или в личных сообщениях на бирже

Работаем как с компаниями на отечественном рынке, так и со странами СНГ и ЕС, а также разработали ряд проектов для заказчиков из США, и с радостью расширяем географию наших заказов. С примерами этих и других работ вы можете ознакомиться в портфолио

Работая над проектом мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, для этого прикладываем усилия, чтобы вы на выходе получили отличный продукт, а также постоянно действуют спецпредложения для постоянных заказчиков

Если по окончанию работ с нами вы решите нас порекомендовать вашим знакомым и партнерам - мы предоставим вам и клиенту получившему рекомендацию скидку на наши услуги в размере 10%. Вы сможете самостоятельно выбрать к какому проекту вам применить эту скидку, а для получившего рекомендацию заказчика скидка будет применена к его текущему проекту

Отдельного абзаца заслуживают правки. Мы работаем над проектом до полного согласования, и вносим все правки в рамках согласованной задачи абсолютно бесплатно. При этом если возникает необходимость выполнить какой-то момент сверх ТЗ - предлагается и согласуется приемлемое решение, и после того как мы согласовали доработки по ним запускаются работы. Доработки по которым не озвучено ценовое предложение перед началом их реализации - выполняются бесплатно

Будьте готовы к тому, что по окончанию наших работ над вашей задачей ценность вашего продукта будет значительно увеличена за счет наших функциональных и креативных решений, которые в полной мере соответствуют духу времени и будут радовать вас и ваших клиентов ежедневно

蘭 Контакты, график работы, способы оплаты

График работы:

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 по киевскому времени

‍♂️ Вы можете писать в любое удобное время, в любой удобный для вас мессенджер или в личные сообщения, время ответа в нерабочее время может быть с небольшой задержкой.

Также можем согласовать работу в выходные дни с оплатой по ставке х2 от обычного прайса

И конечно же по всем вопросам вы можете писать вна бирже

‍♂️ Необходима консультация? Непременно пишите используя любой удобный способ, мы согласуем с вами время и обсудим ваш проект совершенно бесплатно. Консультация проходит в режиме созвона, хотите в рамках чата - не проблема, можем согласовать и текстовое обсуждение

электронные кошельки, платежные системы и криптовалюты: Ю Мани (Яндекс Деньги), WebMoney, Payoneer, bitcoin, ethereum

инвойс на оплату любой картой через сервис Wayforpay

перевод на карту украинского банка (Mono, Приват, Альфа банк)

безопасный платеж в рамках биржи

SWIFT платеж для международных транзакций (EUR, USD)

Работа по договору и оплата на расчетный счет

‍♂️ Не нашли подходящего способа - непременно пишите, найдем подходящее вам решение

Sharowsky Band /// Let's make sound for your project 