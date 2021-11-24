Sharowsky

Сергей Шаровский Sharowsky

 
34 годаУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Для вашего бизнеса: дизайн | бренд | сайты - под ключ

 Важная информация

Ниже постарались максимально полно описать интересующую вас информацию, а здесь то, что вас заинтересует в первую очередь:

  • портфолио﻿ и отзывы﻿
  • бесплатная консультация в личных сообщениях﻿ и согласование обсуждения задачи голосом в Telegram﻿ или Skype

Основные направления деятельности:

  • бренд под ключ: разработка логотипа, гайд по стилю и фирменные элементы (брендбук), рекламные материалы, презентации
  • сайт под ключ: прототипирование, дизайн сайта (интернет магазины, многостраничные сайты, лендинги и дизайн интерфейса), верстка, деплоймент и подключение к CMS

 Несколько преимуществ, которые вы получите:

  •  Уникальный, функциональный и современный дизайн
  •  Уверенность в качестве конечного продукта
  •  Постоянную связь и долгосрочное сотрудничество
  •  Скидки, бонусы и спецпредложения
  •  Работу до полного согласования и бесплатные правки
  •  Любой удобный способ оплаты и канал обсуждения задачи

 Жизненный цикл проекта:

  •  согласовываем задачу на основе ТЗ или заполненного брифа
  •  согласование способов оплаты и графика платежей (варианты оплаты: предоплата 50% за весь проект, разбивка платежей на этапы для крупных задач, безопасная сделка в рамках биржи)
  •  предоплата или первый платеж по безопасной сделке
  • 倫 выполнение работ, и конечно же внесение бесплатных правок в неограниченном количестве в рамках технического задания* до полного согласования
  •  Оплата финального платежа, отправка исходников и результатов, запуск проекта
  • ‍♂️ *Важно понимать разницу между правками и доработками. Правки - это коррективы в рамках оговоренной задачи. Доработки - это дополнительные элементы к проекту: новые страницы, новые экраны, новые фирменные элементы. Предложение по доработкам формируется и согласовуется перед началом их реализации, в случае если это не так - доработки выполняются бесплатно
Дальше все просто - ваш проект начинает работать, вы привлекаете клиентов, повышаете свои продажи, и возвращаетесь к нам с новыми задачами для расширения своей деятельности

 Навыки команды и программы используемые в работе:

  • программы и сервисы: figma, пакет Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat), пакет Microsoft (PowerPoint, Word, Exel)
  • CMS: Tilda, ModX, WordPress, OpenCart, Bitrix, Drupal, самописные
  • ‍♂️ Если вам необходимо сделать только верстку или деплоймент - скорее всего мы не сможем начать работу, поскольку мы заинтересованы, чтобы наши проекты имели качественный дизайн и функциональность, что мы не сможем гарантировать, в случае если начальный этап был сделан сторонним специалистом, также мы не работаем над доработками, и оптимизацией имеющихся проектов, мы нацелены на создание новых решений. При этом будем рады помочь вам с редизайном вашего продукта, будь-то сайт или ваш бренд, а также готовы расширить ваш фирменный стиль на основе имеющегося брендбука - визитки, рекламные материалы, презентации, фирменные бланки

笠 Акции и спецпредложения

  • ‍♂️ предложения и скидки не суммируются, на один проект может применяться только одна скидка, в случае если у вас несколько скидок вы можете применять их на свое усмотрение для разных проектов
постоянные предложения:

  • на каждый третий заказ в размере скидка 20%
  • при заказе на сумму свыше 1000$ - следующий проект выполняется со скидкой 20%
  • за рекомендацию нас в качестве исполнителя вы получаете скидку 10%** на последующий проект любой сложности, такую же скидку получается заказчик пришедший по рекомендации на свой текущий заказ
  • ‍♂️ **Вы сами можете определить для какого проекта ее применить. Для активации скидки необходимо, чтобы заказчик по вашей рекомендации озвучил, что вы рекомендовали нас, и после запуска работ с ним вы получите сообщение о том, что вы получили скидку

 О нас

Мы работаем только с проектами на начальной стадии или же над их перезагрузкой. Стартом для задачи может быть создание дизайна, и уже дальше верстка и деплоймент сайта. Также можем работать только с дизайном без дальнейшей разработки

Наш основной профиль - создание бренда и сайтов под ключ. Над проектом работает профессиональная команда Sharowsky Band, в которую входят: дизайнеры, иллюстраторы, копирайтеры, верстальщики и разработчики

Все проекты выполняются с полным погружением в сферу деятельности заказчика, что дает возможность создавать функциональные решения, которые соответствуют времени, бизнес целям и непременно понравятся вашим клиентам. Также это способствует формированию более точной оценке стоимости и сроков проекта

Готовы работать с вами даже если у вас еще нет подготовленного технического задания. Для этого попросим вас заполнить бриф, после чего обсудим его детали голосом, и по итогу согласуем сформированное предложение по стоимости и срокам. Если у вас возникнут сложности с заполнением брифа - мы сможем созвониться и заполнить бриф совместно в телефонном режиме.

Удобнее общаться текстом? Нет проблем - обсудим задачу в текстовом формате в любом удобном мессенджере или в личных сообщениях на бирже

Работаем как с компаниями на отечественном рынке, так и со странами СНГ и ЕС, а также разработали ряд проектов для заказчиков из США, и с радостью расширяем географию наших заказов. С примерами этих и других работ вы можете ознакомиться в портфолио

Работая над проектом мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, для этого прикладываем усилия, чтобы вы на выходе получили отличный продукт, а также постоянно действуют спецпредложения для постоянных заказчиков

Если по окончанию работ с нами вы решите нас порекомендовать вашим знакомым и партнерам - мы предоставим вам и клиенту получившему рекомендацию скидку на наши услуги в размере 10%. Вы сможете самостоятельно выбрать к какому проекту вам применить эту скидку, а для получившего рекомендацию заказчика скидка будет применена к его текущему проекту

Отдельного абзаца заслуживают правки. Мы работаем над проектом до полного согласования, и вносим все правки в рамках согласованной задачи абсолютно бесплатно. При этом если возникает необходимость выполнить какой-то момент сверх ТЗ - предлагается и согласуется приемлемое решение, и после того как мы согласовали доработки по ним запускаются работы. Доработки по которым не озвучено ценовое предложение перед началом их реализации - выполняются бесплатно

Будьте готовы к тому, что по окончанию наших работ над вашей задачей ценность вашего продукта будет значительно увеличена за счет наших функциональных и креативных решений, которые в полной мере соответствуют духу времени и будут радовать вас и ваших клиентов ежедневно

蘭 Контакты, график работы, способы оплаты

График работы:

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 по киевскому времени

  • ‍♂️ Вы можете писать в любое удобное время, в любой удобный для вас мессенджер или в личные сообщения, время ответа в нерабочее время может быть с небольшой задержкой.
  • Также можем согласовать работу в выходные дни с оплатой по ставке х2 от обычного прайса
Контакты:

И конечно же по всем вопросам вы можете писать в личные сообщения на бирже

  • ‍♂️ Необходима консультация? Непременно пишите используя любой удобный способ, мы согласуем с вами время и обсудим ваш проект совершенно бесплатно. Консультация проходит в режиме созвона, хотите в рамках чата - не проблема, можем согласовать и текстовое обсуждение
Способы оплаты

  • электронные кошельки, платежные системы и криптовалюты: Ю Мани (Яндекс Деньги), WebMoney, Payoneer, bitcoin, ethereum
  • инвойс на оплату любой картой через сервис Wayforpay
  • перевод на карту украинского банка (Mono, Приват, Альфа банк)
  • безопасный платеж в рамках биржи
  • SWIFT платеж для международных транзакций (EUR, USD)
  • Работа по договору и оплата на расчетный счет
  • ‍♂️ Не нашли подходящего способа - непременно пишите, найдем подходящее вам решение

Sharowsky Band /// Let's make sound for your project 

WordPressOpenCartДизайн сайтаFigmaMODXDrupalTildaБитриксPowerPointIllustratorPhotoshopБрендбукSwiftМногостраничный сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
12
безопасных платежей
ТОП-20
Дизайн продукции
ТОП-50
Фирменный стиль
ТОП-50
Презентации
ТОП-50
Дизайн интерфейсов и игр
Показать все
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
matog
Давид 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
42 отзыва
$50
10 баллов
2 года назад
Создание логотипа для компании
Спасибо за качественное исполнение. Рекомендую!
Был рад снова поработать с Давидом, все как всегда отлично, рекомендую! Уверен продолжим сотрудничество по новым задачам 😉
Ответный отзыв
VladimirLEV
Владимир 
36 летУкраина
2 года в сервисе
Был
день назад
$50
10 баллов
2 года назад
Нужен логотип для фирмы по изготовлению шоколада
Большое спасибо, Сергею. В каждом деле лично я очень уважаю профессионалов. При работе с Сергеем я получил профессиональной выполнение поставленной задачи, а кроме того еще целое видение по созданию бренда. Если Сергей выбрал Ваш проект к исполнению, то Вам очень повезло.
Спасибо Владимиру за интересный проект, уверен, что новый кондитерский бренд будет высоко оценен покупателями как по качеству продукции, так и своей визуальной концепцией. Продолжаем реализацию проекта по другим составляющим фирменного стиля, рекомендую всем работать с Владимиром 👍
Ответный отзыв
Nataliia17
Наталья 
42 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
$110
10 баллов
2 года назад
Дизайн обложки для книги
Все отлично! Продолжаем работу;)
Был рад сотрудничеству, уверен, подготовленная новая визуальная концепция бренда даст приток потенциальных клиентов, что поспособствует значительному росту и развитию компании. Продолжаем коммуникацию и дальнейшую работу по новым задачам
Ответный отзыв
tarassh777
Тарас 
44 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$400
10 баллов
2 года назад
Лендинг
Хвала і честь професіаналам своєї справи. Сергій спеціаліст з яким легко працювати, він знає де що повиннно бути по юзабіліті і завжди знаходиться на звязку. Проект зроблено на відмінно.
Було приємно взаємодіяти з Тарасом, чітке розуміння того, що потрібно, відмінна комунікація, продовжуємо подальшу співпрацю. Рекомендую всім як відповідального замовника
Ответный отзыв
seospin
Павел 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
9 баллов
2 года назад
Сделать лендинг
Исполнитель оставил приятное впечатление. Немного подвел со сроками, но компенсировал ценой и качеством работы. В целом положительно впечатление. Работаем дальше.
Замечательный заказчик, продолжаем работу над новыми проектами
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
20 отзывов
$15/час
от $120от 2 дней
#238
Логотипы и Знаки
18 отзывов
$12/час
от $40от 10 часов
#51
Баннеры
8 отзывов
$15/час
от $35от 2 дней
#131
Фирменный стиль
7 отзывов
$13/час
от $70от 5 дней
#38
Дизайн продукции
3 отзыва
$15/час
от $50от 3 дней
#18
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$20/час
от $300от 10 дней
#173
Презентации
1 отзыв
$10/час
от $50от 2 дней
#46
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
$15/час
от $100от 3 дней
#48
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$15/час
от $15от 1 дня
#435
Тестирование сайтов
нет отзывов
$10/час
от $200от 10 дней
#478
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от $30от 2 дней
#482
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$20/час
от $190от 3 дней
#527
Наружная реклама
нет отзывов
$25/час
от $10от 7 часов
#538
Интернет-магазины
нет отзывов
$10/час
от $200от 10 дней
#736
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$20/час
от $300от 10 дней
#1118
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $300от 10 дней
#2390
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $200от 10 дней
#3645
Показать все услуги