Нужен логотип для фирмы по изготовлению шоколада

Идея следующая, мы с сыном изготовляем шоколад, в логотипе должны быть наши имена Владимир и ЛЕВ.

Необходимо сделать их два, один пафосный, дорогой, гербовый. Основные черты: декоративные элементы, изображение льва.И второй такой же, только намного проще, для тиснения на шоколаде.

Предварительно считаю, что логотип должен вписываться в круг.

Никогда не заказывал подобного рода услуги, предлагайте цены и с удовольствием выберу наиболее опытного и грамотного специалиста.Будет использоваться на упаковке, изделии, визитке и в рекламе.

Ну или чисто интуитивно))) Всем прекрасного настроения.