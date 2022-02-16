Нужен логотип для фирмы по изготовлению шоколада

Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки777 просмотров
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Идея следующая, мы с сыном изготовляем шоколад, в логотипе должны быть наши имена Владимир и ЛЕВ.

Необходимо сделать их два, один пафосный, дорогой, гербовый. Основные черты: декоративные элементы, изображение льва.И второй такой же, только намного проще, для тиснения на шоколаде.

Предварительно считаю, что логотип должен вписываться в круг.

Никогда не заказывал подобного рода услуги, предлагайте цены и с удовольствием выберу наиболее опытного и грамотного специалиста.Будет использоваться на упаковке, изделии, визитке и в рекламе.

Ну или чисто интуитивно))) Всем прекрасного настроения.

2 года назад
VladimirLEV
Владимир 
36 летУкраина
2 года в сервисе
Был
17 часов назад
Выбранный исполнитель
Sharowsky
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$50
20 дней
RUBUAHWMZ
Большое спасибо, Сергею. В каждом деле лично я очень уважаю профессионалов. При работе с Сергеем я получил профессиональной выполнение поставленной задачи, а кроме того еще целое видение по созданию бренда. Если Сергей выбрал Ваш проект к исполнению, то Вам очень повезло.
Спасибо Владимиру за интересный проект, уверен, что новый кондитерский бренд будет высоко оценен покупателями как по качеству продукции, так и своей визуальной концепцией. Продолжаем реализацию проекта по другим составляющим фирменного стиля, рекомендую всем работать с Владимиром 👍
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