Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт18 заявок668 просмотров
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Логотип и обложку для магазина на ВБ +ФБ в стилей хайтек (минимализм) .Расцветки и ТЗ дается

Нужно сделать яркий лого (маленький ) и обложку для магазина  детских игрушек на ВБ (обложку использовать также для магазина на ФБ -возможно размер другой.

2 года назад
guest_16430246098243
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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