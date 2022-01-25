Отписывать существующий лого в иллюстраторе

Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки779 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно просто и грамотно отписывать лого, а не просто сделать трассировку. Мы должны потом иметь возможность легко его модифицировать и перекрашивать. Должны быть простые элементы внутри. Логотип прилагаю. От вас цена и сроки

2 года назад
sky4uk
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Anthony_Grig
26 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$7
1 день
Очень качественно, быстро и круто выполнена задача. Таких исполнителей на сайте единицы. Благодарю за работу, обязательно будем сотрудничать еще.
Мой первый заказчик, спасибо за быструю обратную связь и честное отношение к работе)