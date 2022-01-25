Разработать логотип для сайта строительной тематики

сайт строительной компании. Надо разработать логотип. Хочу видеть на логотипе

1 вариант) бобра с прищуренным глазом, который смотрит на выложенные ряды кирпичной кладки , на которых находится строительный уровень. Глазок (пузырек) в этом уровне тоже виден, он четко посредине. Рядом с бобром стоит ведро со строительным раствором , На верхнем ряду кладки рядом с уровнем лежит ручная кельма. в общем и целом бобер проверят плоскость кладки немного прищурившись.

2 вариант - просто что-то типа того только лаконично , схематично, как в прикрепленном файле.