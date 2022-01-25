Разработать логотип для сайта строительной тематики

Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок738 просмотров
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сайт строительной компании. Надо разработать логотип.  Хочу видеть на логотипе

1 вариант) бобра с прищуренным глазом, который смотрит на выложенные ряды кирпичной кладки , на которых находится строительный уровень. Глазок  (пузырек) в этом уровне тоже виден, он четко посредине. Рядом с бобром стоит ведро со строительным раствором , На верхнем ряду  кладки  рядом с уровнем лежит ручная кельма. в общем и целом бобер проверят плоскость кладки немного прищурившись. 

2 вариант - просто что-то типа того только лаконично , схематично, как в прикрепленном файле. 

Логотип для сайта
2 года назад
ivanushko
Иван Кох 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
WINT_VITALY
31 годБеларусь
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
2 года назад
$25
3 дня
RUB
Виталий отлично справился с заданием, учел все необходимые замечания, был очень сдержан и претензий к его работе нет.
Иван поставил точную задачу. Быстро пришли к нужному результату. Интересный заказ. Советую к сотрудничеству.
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