Создание логотипа

Данное сообщество: https://vk.com/webfriends Нуждается в создании логотипа. Бюджет не слишком большой, но оставлю предложение цены Вам. Сообщество позволяет пользователям найти предпочтительно дружеские знакомства в интернете. Требования к логотипу: - Ориентироваться надо на его использование на аватаре. Это значит, ...
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Нужно придумать логотип со словом "Чефлук" возможны аналогия с луком фиолетовым
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