# 1 — $ 50

Необходимо разработать логотип валюты bee-coin (сайт bee-coin.ru).

Есть понравившийся ориентир - логотип во вложении. Можно обыграть его, но принимаются и Ваши идеи.

Логотип должен быть как в крупном размере, так и читаться/узнаваться в favicon.