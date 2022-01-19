Логотип валюты bee-coin

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок1396 просмотров
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#1$50

Необходимо разработать логотип валюты bee-coin (сайт bee-coin.ru).

Есть понравившийся ориентир - логотип во вложении. Можно обыграть его, но принимаются и Ваши идеи.

Логотип должен быть как в крупном размере, так и читаться/узнаваться в favicon.

2 года назад
mukomolka
46 летРоссия
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год назад
Победитель конкурса
antkorchik
Антон 
21 годУкраина
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Был
месяц назад
2 года назад
Антон молодец! Он шёл на втором месте в конкурсе, но не бросил на полпути свои предложения, а выслушивал пожелания и точно попадал в мои ожидания. Отличная работоспособность соответствует отличному результату! С удовольствием обращусь ещё раз.
Леонид, спасибо за такой суперский конкурс! Очень рекомендую Леонида как заказчика! Спасибо, еще раз)))
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